棄做工當車手 大耳兄弟日「領」花光光
「右邊大耳，就是他！」26歲李姓男子缺錢打電玩鋌而走險當車手，25歲打零工胞弟見錢輕鬆入袋，竟央求胞兄帶他入行，兄弟檔開著自小客車犯案，短短2個月涉嫌提領80餘次，平均每日超過1次且現領「薪水」，8萬元佣金早已花光，大甲警方鎖定李男「大耳」特徵，迅速將兄弟倆繩之以法。
大甲警方表示，外埔李姓兄弟倆租屋在大甲，無業的李兄沉迷電玩，缺錢花用遂涉嫌當車手賺取佣金3至5%，每提領10萬元可抽成3000至5000元；投資地下運彩的胞弟，因欠下50萬元賭債，見胞兄賺錢不費吹灰之力，想到自己當板模工累又辛苦，竟央求胞兄帶他入行，兄弟倆一起撩落去。
警方指出，李姓兄弟平常窩在電玩店等消息，上游一有指示立即駕車到ATM提領，1人把風1人領錢，短短2個月已提領80餘次，平均每天都有生意上門，8萬元佣金早已花費殆盡，涉嫌詐騙得逞約100餘萬元，2人在電玩店被查獲時，身上已毫無分文。
警方表示，李嫌每次提領款項後，與上游外號「阿緯」約至大甲某高中附近交錢，先自行抽取佣金後，再將剩餘金額從車窗投入「阿緯」駕駛車輛車窗，完全免下車交錢；由於李兄大小耳，右邊耳朵大到超明顯，警方比對直呼「就是他！」2人也坦承犯行，全案依詐欺罪嫌移送法辦。
(中時)
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