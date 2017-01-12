美味背後是愛環保、生態！花蟹繁養殖技術大突破

花蟹稚蟹成功長至甲殼橫寬約7.5公分大小。（新北市漁業處提供）

在前幾年，大家想到美味的螃蟹，會想到上海的大閘蟹，然這幾天在新北市府與貢寮當地漁港商家合作下，100%「MIT」（Made In Taiwan）的「萬里蟹」成功行銷國際！每天秋天總有許多人前來嘗鮮，然在品質新鮮、味道一流的背後，其實萬里蟹有更多環保、生態的精神！

為使萬里蟹中的「花蟹」資源得以永續利用，新北市政府農業局與萬里區漁會、國立台灣海洋大學共同合作，開發花蟹的人工繁養殖培育技術，歷經2年的摸索，成功建立人工繁殖生活史，培育出甲殼寬約7.5公分且脫殼12次的花蟹種苗，今(106)年將繼續開發花蟹種苗繁養殖量產技術，朝培育3,000隻花蟹種苗的目標邁進。

花蟹的抱卵母蟹。（新北市漁業處提供）

新北市特色海產「萬里蟹」包含了花蟹、三點蟹及石蟳3種蟳蟹類，是國人每年秋季必定品嚐的美味海鮮，農業局除積極行銷萬里蟹，同時向漁民、攤商及消費者宣導「捉大放小，不吃抱卵母蟹」觀念外，更積極研發花蟹種苗復育技術，使資源得以永續。

花蟹是萬里蟹家族中售價最高的蟹類，在萬里區漁會、中華漁業漁船協會及龜吼漁夫市集攤商協助下，取得花蟹抱卵母蟹，並與國立台灣海洋大學共同合作進行花蟹種苗繁殖的初步試驗，已培育出甲殼寬約7.5公分的花蟹種苗，建立人工繁殖生活史。

花蟹種苗的發育情況。左下角比例尺為0.3 mm。羅馬數字代表花蟹蚤狀幼體的期數、M代表大眼幼蟲、C代表稚蟹。（新北市漁業處提供）

農業局長李玟表示，維護海洋生態及棲地、改善海洋環境及復育海洋資源是新北市重要的三大護海策略方針，農業局一直積極面對解決海洋資源枯竭等問題。因此，自103年開始與國立台灣海洋大學進行官學雙邊養殖合作計畫，並以「雙花計畫-花枝及花蟹」的人工繁養殖培育技術研發為首要目標。歷經兩年，今年確立花蟹人工繁殖生活史，成功培育出花蟹種苗。

海洋大學徐德華博士說，花蟹繁養殖的文獻資料較少，其剛孵化幼體較其它蟹類小，浮游期也較長，人工繁養殖培育技術高。104年研究團隊搭配不同餌料培育花蟹蚤狀幼體，成功培育花蟹種苗至蚤狀幼體第5期（Zoea5）；105年改進培育方式，最終找到最佳條件，在孵化後以水溫28-30度飼育25日，可變態至稚蟹(40隻；存活率約4%)。

隨後，歷經多次脫殼成長，截至目前為止(飼育約150天後)，尚存活18隻（約1.8%）稚蟹，最大個體的甲殼橫寬約7.5公分(脫殼12次)。今年目標提高養成率，朝培育3,000隻種苗邁進。

(中時電子報)