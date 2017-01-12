9黑幫份子暴力討債 不法所得破千萬元
23歲馮姓男子對外聲稱是竹聯幫虎堂成員，利用詐賭等方式從事暴力討債，另與大陸詐騙機房，命旗下小弟負責收取詐騙所得，海山警分局獲報，11日循線逮捕馮嫌等9人，查扣本票、人頭帳戶、空氣槍等證物，粗估不法所得破千萬元，訊後依違反組織犯罪防制條例、恐嚇取財、妨害自由等罪嫌移送法辦。
警方調查，馮嫌對外自稱幫派份子，為壯大暴力集團經濟實力，經營賭場、謊稱被害人詐賭逼簽本票，若被害人不從，則持棍棒恐嚇、洗劫被害人財物。
馮嫌等見詐欺犯罪有利可圖，更結合大陸詐騙機房，由其擔任俗稱「水房」之角色，命旗下小弟負責收取詐騙所得，初估不法所得已破千萬元。
海山警分局與刑事警察局偵查第二大隊第一隊等單位組成專案小組，進行蒐證、查緝，經專案小組數月偵蒐，11日兵分多路逮捕馮嫌等9嫌。警方偵訊時，馮嫌等人避重就輕，但被害人指證歷歷，後依違反組織犯罪防制條例、恐嚇取財、妨害自由等罪嫌移送法辦。
海山警分局長陳木樹強調，保障市民居住安全，是全體治安機關積極努力的目標，警方將持續密切注控轄內黑道幫派活動狀況，全力遏阻黑道幫派參與街頭暴力及滋擾合法集會，以確保市民免受非法暴力侵害，保障民眾生命、財產安全。
(中時)
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