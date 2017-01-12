兼任教師適用勞基法 私校喊吃不消
全國大學校長會議今在高雄舉行，大專院校提案討論矛頭多指向勞動部，希望勞動部撤銷兼任教師適用勞基法的規劃。東海大學在提案中指出，私校辦學經費主要來自學生的學雜費，但學雜費調漲不易，2008年起兼任教師開始參加勞保，2014年參加健保，加上少子化衝擊，若今年兼任教師再納入《勞基法》，對私校而言將是雪上加霜。
文化大學校長李天任說，不少私校抱怨，未具本職兼任教師適用勞基法，造成私校成本大增，不少學校哇哇叫；龍華科技大學校長葛自祥則說，除了人事成本外，兼任教師適用勞基法後，將衍生勞退金、資遣費、代課費等經費支出，才是更大負擔。
教育部人事處長李秉州回應說，目前全台有4萬6千位的兼任老師，其中有13227人是以兼任教職為賴以生存的工作，相對於具有本職的兼任教師保障不夠充分，因此基於工作權和社會資源的分配正義，教育部和勞動部皆認為要保障未具本職兼任教師的權益。
李秉州說，教育部目前已研擬相關配套措施，106年編列6千萬經費，補助大專校院聘任未具本職的兼任教師，避免學校因為新增人事成本而不再聘任未具本職的兼任教師，另也將修正獎補助條例，若私校願意將教師鐘點費與公校拉平，教育部將以外加方式補助。因此此案仍會如期舉行。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。