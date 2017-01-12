兼任教師適用勞基法 私校喊吃不消

全國大學校長會議今在高雄舉行，大專院校提案討論矛頭多指向勞動部，希望勞動部撤銷兼任教師適用勞基法的規劃。東海大學在提案中指出，私校辦學經費主要來自學生的學雜費，但學雜費調漲不易，2008年起兼任教師開始參加勞保，2014年參加健保，加上少子化衝擊，若今年兼任教師再納入《勞基法》，對私校而言將是雪上加霜。

文化大學校長李天任說，不少私校抱怨，未具本職兼任教師適用勞基法，造成私校成本大增，不少學校哇哇叫；龍華科技大學校長葛自祥則說，除了人事成本外，兼任教師適用勞基法後，將衍生勞退金、資遣費、代課費等經費支出，才是更大負擔。

教育部人事處長李秉州回應說，目前全台有4萬6千位的兼任老師，其中有13227人是以兼任教職為賴以生存的工作，相對於具有本職的兼任教師保障不夠充分，因此基於工作權和社會資源的分配正義，教育部和勞動部皆認為要保障未具本職兼任教師的權益。

李秉州說，教育部目前已研擬相關配套措施，106年編列6千萬經費，補助大專校院聘任未具本職的兼任教師，避免學校因為新增人事成本而不再聘任未具本職的兼任教師，另也將修正獎補助條例，若私校願意將教師鐘點費與公校拉平，教育部將以外加方式補助。因此此案仍會如期舉行。

(中時)