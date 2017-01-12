公車站牌變聰明 彰化縣42座智慧型站牌啟用

我要評比

彰化縣府為鼓勵搭公車，完成6都外第1個建置智慧型候車設施，今天縣府在中山路府前站牌舉行啟用，80歲田尾鄉民陳正茂剛好下車，縣長魏明谷迎上前去握手。（吳敏菁攝）

彰化縣府向交通部爭取經費，投入1188萬元，全面提升智慧公車站牌設施，第1期完工，包含42座智慧型站牌、10座多媒體資訊看板和動態查詢「彰化巴士」APP。（吳敏菁攝）

彰化縣府完成6都外第1個建置智慧型候車設施，今天縣府在中山路府前站牌舉行啟用，80歲田尾鄉民陳正茂剛好下車，受到縣長魏明谷等熱烈歡迎。（吳敏菁攝）

公車站牌變聰明了！讓候車民眾精準掌握公車到站時間。（吳敏菁攝）

公車站牌變聰明了！彰縣府為鼓勵搭公車，完成6都外第1個建置智慧型候車設施，今天縣府在中山路府前站牌舉行啟用，80歲田尾鄉民陳正茂剛好下車，面對縣長魏明谷等官員突來的熱情包圍、握手，掌聲如雷，驚訝又歡喜「這怎麼回事啊！我、我是中樂透了嗎？」

彰縣府向交通部爭取經費，投入1188萬元，全面提升智慧公車站牌設施，第1期完工，包含42座智慧型站牌、10座多媒體資訊看板和動態查詢「彰化巴士」APP，讓民眾不用再傻傻地苦等，透過查詢APP，附近什麼好吃、名產和景點，也都能一手掌握。

魏明谷說，為達到「綠能文化﹑智慧彰化」願景，智慧型交通系統的建置也是縣府施政主軸，持續努力針對不同公共運輸運具轉乘接駁的軟硬體改善，提高大眾運輸使用率及信賴度。

魏明谷說，這次建置42座智慧型站牌並改善候車亭，高鐵彰化站、彰化火車站、員林轉運站、彰化客運彰化站、員林客運員林站、彰化基督教醫院及秀傳紀念醫院等還設置LCD多媒體公車資訊顯示看板。未來，持續加緊腳步，讓和美鎮、鹿港鎮及田中鎮都能邁向交通智慧化，改善交通安全。

目前彰化縣公車利用率只有6％，台中市15％，還有很大的成長空間，工務處長林漢斌表示，提升候車空間等公車品質，並通盤檢討路線，雙頭並進，預計第2期智慧型候車設施還要再投入1760萬元，讓服務從點、線、面擴大到全彰化縣。

(中時)