高鐵春節加班車 周六凌晨開賣

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台灣高鐵將於春節假期疏運期間，再加開南下北上各4班次列車。(圖／台灣高鐵提供)

台灣高鐵因應春節旅客訂位踴躍，將於疏運尖峰時段再加開8班次列車，南下、北上各4班，週六（14日）起凌晨開放售票，同時，各車次將依旅運需求提供3至5節自由座車廂。

台灣高鐵表示，春節期間旅客眾多，敬請預先訂位，並提早完成取票，到站即可直接進站搭車。同時建議內湖、南港、松山、信義、汐止、基隆、宜蘭等地的旅客，可就近多加利用高鐵南港站搭車，以節省寶貴時間。

高鐵今年春節疏運期間共加開400班次列車，較平時班次增加約33%，總計9天提供1,576班次列車的旅運服務，以加強服務春節返鄉、出遊之旅運需求，據統計，約已有60萬人完成訂票預購。

(工商)