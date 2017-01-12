春節遊南投減壅塞 強化道路疏導
公路總局第二區養護工程處今天公布南投縣春節可能易壅塞路段，主要為風景區聯外道路，將透過多種疏導，使車流保持順暢。
南投是觀光大縣，春節期間預計湧入眾多車潮，交通部公路總局第二區養護工程處1月26日到2月2日將實施春節交通疏運計畫，針對易壅塞路段，協調警方機動加派警力駐點、取締違停車輛，並依車流現況，手動調整號誌時間，及利用可變資訊系統宣導最新路況。
第二區養護工程處表示，南投縣易壅塞路段有省道台3線名間交流道到竹山交流道路段、台3線竹山交流道路段到縣道151甲線保甲路、國道6號愛蘭交流道接台14線路口、國6終點接台14線路口、台21線國姓接縣道131線通往九族文化村路口、台14甲線清境農場到合歡山。
二工處表示，日月潭、埔里旅遊回程民眾，受國道6號愛蘭交流道匝道儀控影響，車流常回堵到台14線，因此將在愛蘭交流道前方設置「前行北山交流道」立牌，指引駕駛可改行到北山交流道，再接國道6號，避開壅塞路段。
二工處表示，到溪頭旅遊的民眾，若要行駛國道北上，可沿縣道151甲線，接省道台3線，再接國道3號竹山交流道北上；南下的駕駛可走151線到台3線，再接國道3號南雲交流道南下，以達車輛分流效果。1060112
(中央社)
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