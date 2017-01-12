日干擾台漁船 外交部重申對沖之鳥立場

台灣漁船在沖之鳥附近海域作業，遭日本海上保安廳干擾，外交部今天表示，已於第一時間通報漁業署做適當處理，並向日方重申我國對「沖之鳥」海域立場。

外交部表示，昨天獲悉5艘台灣漁船在「沖之鳥」附近海域作業，以及日本海上保安廳將派遣巡邏艦前往「執法」相關訊息後，已於第一時間通報漁業署做適當處理，並向日方重申我國對「沖之鳥」海域立場。

外交部指出，政府一貫堅持「沖之鳥」附近海域係國際爭議海域，主張相關爭議應由當事各方依據國際法協商以和平方式解決爭端；在國際間對「沖之鳥」附近海域法律地位爭議未有定論前，日方應該尊重我國船隻在該海域航行及魚捕等公海自由權益。

外交部表示，將持續透過協商對話，尋求和平解決台日漁業爭端，爭取漁民權益。1060112

(中央社)