兼任師適用勞基法 大學：恐降低聘僱意願

勞動部規劃，未具本職的大專校院兼任教師自8月起適用勞基法，私校校長擔心會衍生代課鐘點費、不續聘會產生資遣費等，恐降低學校聘僱兼任教師意願。

106年全國大專校院校長會議今天在高雄舉行，邀請全國158所公私立大專校院（含軍警校院）校長參與，下午進行提案討論。

勞動部規劃，大專校院編制外未具本職的兼任教師，今年8月起適用勞基法，東海大學提案指出，私校辦學經費主要來自學雜費，但學雜費調漲不易，兼任教師參加勞健保後，已造成私校很大負擔，若再適用勞基法，勞退金、資遣費、代課費等支出，會讓私校財務負擔雪上加霜，希望教育部協調勞動部，撤銷兼任教師適用勞基法規劃。

私立科技大學校院協進會理事長、龍華科技大學校長葛自祥指出，未具本職的兼任教師若適用勞基法，就有婚假、育嬰假等，兼任老師請假時，學校要另找教師代課，並支付鐘點費，如果不續聘兼任教師，還會產生資遣費，甚至是官司糾紛，額外經費支出和行政作業將造成學校很大負擔。

葛自祥指出，每個職業場域都有不同性質，如果都要用勞基法，「那何必要有教師法」，尤其部分私立科大辦學不易，且兼任教師比率的確較高，確實有聽到一些學校因此降低聘僱不具本職兼任教師的意願，這樣反而影響到兼任教師工作權。

私立大學校院協進會理事長、文化大學校長李天任也表示，兼任教師適用勞基法牽涉成本和程序等問題，一例一休上路後，可能也會衝擊校園現場，每個行業都有其特殊性，針對未具本職的兼任教師，教育部應該另外訂定機制，來釐清他們的歸屬關係，不能全都由學校來承擔。

教育部人事處長李秉洲指出，根據教育部統計，現在約有1萬多名未具本職的兼任教師，為保障其勞動權益，教育部已於106年編列新台幣6000萬元預算，補助學校聘任未具本職兼任教師適用勞基法後衍生的費用，避免學校因新增成本而不予聘僱未具本職兼任教師，107年後還將逐年編列經費。

李秉洲表示，教育部也會修訂獎勵補助辦法，私校若主動調整未具本職兼任教師鐘點費給付標準和公校一致者，將以外加方式核給獎勵經費，且經費額度將不低於學校調整鐘點費所需成本需求的50%。1060112

(中央社)