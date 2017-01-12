慘遭男友冷對待 韓國當紅女星被爆獨自墮胎

韓國節目《勇敢的記者3》驚爆當紅明星情侶貌合神離。(取自新浪娛樂)

別再海倫清桃了！韓國節目《勇敢的記者3》近日在節目中爆猛料，透露有一對韓國當紅明星情侶其實早已貌合神離，只是想製造話題，加上不想因分手讓形象受損，才會勉強維持著這段感情。

節目更進一步爆料這對明星情侶，女方曾一度懷孕，還開心地向男方告知好消息，心想男方會願意負責結婚，誰知男方態度超級冷淡，直接告訴她「不想要孩子，也不會結婚」，最終女方選擇獨自去墮胎。究竟這對當紅情侶是誰，也掀起網友熱烈討論。

(中時電子報)