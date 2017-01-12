柯文哲批馬英九：別假了 清廉個屁
台北市長柯文哲今天下午接受廣播專訪，主持人提到美河市案最後結果是違憲？柯文哲抱怨，爛攤子丟給他，不知道怎麼收拾，他並提到，前總統馬英九選過兩次台北市長、兩次總統，競選經費跟報給監察院的資料一樣嗎？差額怎麼處理？別假了，清廉個屁！
主持人問到，美河市的結果違憲，馬英九要負什麼責任？柯文哲表示，他都在收爛攤，雖然知道批評人家不會讓自己變好，但有時候就忍不住會抱怨，馬英九選過兩次台北市長、兩次總統，競選經費跟報給監察院的一樣嗎？差額怎麼處理？他說自己選過選舉，很清楚。主持人追問「別假了」意思是？柯說，清廉個屁。
柯文哲說，不管馬英九花多少，絕對不是報的那個數字。主持人再問柯是否認為馬英九不清廉？柯說，這有時是歷史共業，他認為總統蔡英文競選經費也不只7億多，還有他選後很誠實去監察院申報，發現對手連勝文競選費用跟他一樣，當場差點吐血，怎麼會服氣？智商超過70就知道。
柯文哲並坦言，他編列12.5億第二預備金是最高金額，但即使給他那麼多錢，還是該花的才花，不會說是私房錢就亂用，這是紀律，預算編列後，有結餘就結餘，他不會幹消耗預算的事。
(中時)
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