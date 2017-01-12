接音符堆蛋糕 遊戲APP帶你認識屏東演藝廳
屏東演藝廳去年12月開幕，為了讓更多人認識演藝廳，縣府文化處特別開發4款音樂遊戲APP，讓民眾免費下載，內容以演藝廳、管風琴及屏東多元族群音樂為主，希望透過寓教於樂方式，讓民眾邊遊戲邊認識屏東演藝廳與音樂之美。
這4款遊戲分別是原味鼓動、深客樂耳、樂器蛋糕塔、快樂管風琴。原味鼓動是記憶遊戲，並搭配原住民音樂，讓更多人認識排灣族和魯凱族文化音樂；深客樂耳是接音符遊戲，搭配客家歌曲「天空落水」，邊玩邊感受客家音樂之美。
樂器蛋糕塔是堆疊樂遊戲，玩家只要堆疊到120層蛋糕，就能獲得1200分，象徵音樂廳的1200席座位；快樂管風琴是彈奏小遊戲，以演藝廳鎮館之寶管風琴為主題，隨著音符點擊對應琴鍵，考驗玩家反應能力。
文化處博物美術科長許朝欽說，4款遊戲目前都能在安卓和蘋果系統免費下載，希望藉遊戲，讓民眾更認識屏東演藝廳及多元族群音樂，同時欣賞屏東的音樂之美。
周五、六、日在屏東環球購物中心、太平洋百貨與將軍之屋，輪流讓民眾試玩體驗，3月5日下午2時在演藝廳戶外廣場舉行APP競賽，還有機會獲得平板電腦，詳情可上「屏東演藝廳」臉書粉絲頁查詢。
(中時)
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