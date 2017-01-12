泰安出火天然氣資源 農村再造觀光新亮點
苗栗縣泰安鄉出火社區總的天然氣資源，雖不具開採價值，但縣府結合這項特有景觀和泰雅原住民特色，辦理社區總體營造改善工程，工程品質優良且融入當地特色，在81件工程中脫穎而出，獲農委會農建工作佳作殊榮。105年優良農業建設工程評鑑「佳作」殊榮。
農業處長許滿顯指出，泰安出火社區蘊藏豐富天然氣，中油探勘認為因氣源分散無開採價值，然特殊地理環境，反成熱門觀光景點，但欠缺管理造成髒亂，這次透過2期的農村再造工程全面改善。
休閒農業科長丁美君說，過程中充分與社區溝通意見，融入泰雅圖騰原住民元素，並設計有火炬的主景，利用天然氣燃起火焰，打造社區獨一無二「火炬」意象，另將原由簡易石堆和竹子搭建的涼亭，修建成嶄新的部落廣場，可用來舉辦部落慶典，遊客也可露營、烤肉。
縣長徐耀昌昨接見表揚農業處與社區，他表示，工程規畫兼顧當地農產、生活及生態發展等元素，難能可貴，尤其工程品質優良「原味十足」，也改善在地生活環境品質，特有景觀相當吸引遊客，未來可望成為泰安新亮點。
(中時)
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