林心如期望女兒勇敢獨立 勇於追夢

陰麗華輔佐丈夫，和劉秀一起打天下。(中梘提供)

中視頻道全台首播的《秀麗江山長歌行》，是林心如身兼女主角與製作人、也是號稱林心如懷了3年所產下的孩子！劇中陰麗華這個角色的個性深受林心如喜愛，也覺得是比較不同於自己以往的角色類型，對於剛迎接「小天使」的她來說，現在最重要的是休養身體與照顧baby，林心如接受中視文字專訪時也表示，她祝福全天下所有的女生，都能像劇中陰麗華一樣聰明並勇於追夢！

劇中的陰麗華聰明豪爽、身手了得，在當時的年代裡身為女兒身頗有膽識。自小認識劉秀、長大後又追隨劉秀揭竿起義，一同並肩戰場，是個巾幗不讓須眉的女英雄。林心如表示，她覺得自己與劇中陰麗華的性格很像，都有一點比較像男孩子的性格與感覺。她說：「這次演的這個角色是一個比較豪氣、爽朗的一個女人，也不太會去專注在女人之間一些小枝小節上的事情上，和我還蠻像的。」

剛與霍建華一起迎接女兒「小天使」的到來這陣子，林心如也都還在休養當中。她一直覺得陰麗華是一個很勇敢、獨立的女生，「我希望所有的女孩子都可以像她一樣勇敢，睿智，也能勇往直前地完成自己的夢想。」是不是也隱約透露對小天使有這樣的期許呢？

聊到這部林心如第3次擔任製作人的古裝戲劇，她回憶到，在拍完了上部戲之後很快就有人推薦了「秀麗江山」這個故事給她，「故事裡的陰麗華上戰場，和丈夫一起在馬上打天下…等這些橋段劇情，都和之前的角色有比較大的不同、也是特色。」她也說自己本身對漢朝的歷史也比較感興趣！「這部戲再次作為製片人，會希望這個作品的戲劇性是強一點的。在不影響歷史的情況下，讓戲劇情節看起來更加豐富些。」

而林心如在中視正播出的《三國》中所飾演的孫尚香，也是個比較有個性、主控權的女子，不過若是想看到林心如全副軍裝、親自提槍上馬、戰場上武打的英姿與精彩畫面，可就只有在《秀麗江山長歌行》中才有囉！

《秀麗江山長歌行》由林心如、袁弘主演，林心如並同時身兼製作人。其他還有李佳航、王媛可、于波、關智斌、宗峰岩、王琳等領銜主演，以及好久不見台灣超實力演員李立群、洪小鈴、戴君竹共同演出，集結超實力派演員們的古裝大戲，每周一至周五晚間9點，中視頻道全台首播中。

(時報周刊)