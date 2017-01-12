伍佰第3張全台語創作專輯《釘子花》，「直接衝擊聽者心中的軟弱！」

《VOGUE》雜誌提供。

繼1998年《樹枝孤鳥》和2005年《雙面人》專輯後，伍佰推出第3張全台語創作專輯《釘子花》，張全新台語專輯在編曲方面，伍佰使用了大量Afrobeat--非洲舞蹈旋律的音樂元素。伍佰說：「專輯的11首歌就像11朵紅花，也像是11枝釘子，直接衝擊聽者心中的軟弱！」

3年前，伍佰在觀賞一場現代舞表演時，對其中的一首Afrobeat音樂感到興趣，之後便開始多方研究，伍佰表示，「Afrobeat的節奏跟旋律讓我想起小時候聽的台語歌。」伍佰表示，這張專輯是一個釘子花的故事，小時候他聽到台語「釘子花」，腦海中浮現這三個字，一直到幾年前他才發現應該是燈仔花的意思，也就是燈籠花，學名朱槿，從這個美麗的誤解他開始發想，釘子花是一個被誤解的人，專輯裡的11首歌就是以釘子花為第一人稱去唱的歌，人生總是五味雜陳，誤解總是不請自來，釘子花的人生從被誤解開始，卻展現了無比強大的韌性，我行我素，最終，不管你怎麼解、怎麼看，它依舊是爬滿牆圍的耀眼紅光。

為了完美呈現此音樂的特色，專輯中11首歌有 6首，伍佰特別到美國找知名的管樂手(兩隻小喇叭、一隻Tenor薩克斯風、一隻Bariton薩克斯風)以及打擊樂手，加入伍佰& China Blue原本的演奏。6首歌曲的管樂都由伍佰包辦編曲，其實伍佰與管樂有深厚的淵源，在嘉義高中就讀時，他是學校管樂隊的副隊長，負責吹奏低音號，也會編排樂隊行進的隊形，這次到美錄音時，樂手們雖然聽不懂台語，但都很喜歡伍佰編寫的曲風，其中外國樂手們很喜歡專輯中《種子》這首歌，因為效果非常好，讓原本不在主打波段的這首歌，最後被列入了主打名單中。

專輯混音師是從1996年《愛情的盡頭》開始，20年來已和伍佰合作8張專輯的葛萊美混音大師Bill Schnee，母帶後期處理工程師是Stephen Marcussen，有35年以上經驗的他，曾做過多張「The Rolling Stones滾石合唱團」的專輯，也是伍佰 1998年《樹枝孤鳥》專輯的母帶後期處理工程師。雖然聽不懂歌詞，但Stephen Marcussen表示：「聽這張專輯是個很棒的音樂旅程。」

首支主打歌《釘子花》MV由伍佰親自畫MV的分鏡腳本，企劃團隊之前就多次提出伍佰應該要掛名MV導演，不過因為幾乎都跟資深導演王仁里合作，伍佰為了尊重前輩所以一直未掛名。這次《釘子花》MV首度和陳勇秀導演合作，創意及腳本同樣來自伍佰，企劃團隊再次提出雙掛名導演，尊重專業的伍佰考慮了很久，最後才決定首度掛名執導。

《釘子花》MV中，伍佰身穿大紅襯衫以半透明人的特效，任由身旁的人、車穿梭其中，表現日常生活中的釘子花經常被忽略、被誤解的概念，而另一套暗黑系的服裝，伍佰配合釘子花的意象，大膽嘗試紅色的眼妝，站在黑底紅花的巨型輸出前，氣勢十足！MV後段的高潮，伍佰& China Blue搖身變成”進擊的巨人”，就像超級英雄的電影情節，眼睛噴射出電光石火，展開釘子花的反擊。

※來源：環球音樂

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