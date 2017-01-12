空氣瀏海很阿雜、八字瀏海很扁塌，原來就差這一捲

《VOGUE》雜誌提供。

不管是空氣瀏海，還是八字瀏海，這種不是整齊的厚重瀏海，而是有點長長短短的鬆散瀏海，有的時候，會刺你眼睛；有的時候，更會緊緊黏貼在額頭，根本飄逸不起來，該怎麼辦呢？

韓星那些看似超級自然的空氣瀏海，或是感覺只是中分撥到兩旁的八字瀏海，其實隱藏著許多整裡的小秘密，如果你的髮質屬於那種很細、蓬不起來，又懶得每天出門用電捲棒捲出一個C字彎度的人，Cubex Hair Styling設計師Nico Yeh說：「燙一個彈性的彎度就好的，不必吹整，瀏海就有自然的蓬度，不管是空氣瀏海，還是八字瀏海，通通適用。」

空氣瀏海如何不刺眼，就是要一個蓬蓬的彎度，從側邊看起來，就是一個微彎的C字。Nico說：「有些人T字額頭的地方很容易出油，空氣瀏海不能像空氣一樣輕飄飄，就很容易因為額頭出油而變得緊貼一束一束的，另外，額頭的瀏海有這樣的捲度，還可以修飾臉型。八字瀏海的分法，太陽穴的地方可以稍微留長一點，同樣燙出一個彎度，瀏海就會向外有一個漂亮的微彎。」至於要怎麼燙呢？當然還是要看不同的髮質、髮量與想要做的效果。

Cubex Hair Styling染燙技術師Cybil Fan說：

1.瀏海先剪出層次。

瀏海的型式很多種，空氣瀏海的特色就是不齊整，想要燙出漂亮的效果，最好先把瀏海的層次剪好再燙，要不然，燙完再修整，捲度也會被修掉。

2.利用新式冷燙法。

冷燙不需要加熱，基本上比熱塑燙速度快，以及較不傷髮質。冷燙的藥水以膏狀為主，可以先塗在瀏海上，再依據設計師的捲度需求上捲，冷燙做出來的效果比較蓬，這和溫塑燙的較深的捲度紋理不同。上完捲子仍然要上藥水，第一劑軟化，大約10分鐘。第二劑為定型，大約8分鐘，但還是要依照不同髮質來判斷。

3.燙後第一次沖水與不需潤髮。

Cybil說：「我通常在髮廊髮幫客人燙完頭髮後的沖水，會刻意用毛巾把蓮蓬頭包起來，這樣水量比較弱，可以和緩的沖淨藥水和頭髮，另外，我也不會潤髮，以免讓燙蓬的效果，又變得過重。」

※來源：YouSigi

(雜誌精選)