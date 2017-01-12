金門民俗村郵政代辦所開幕 風獅爺郵筒成亮點

「金門民俗村郵政代辦所」今天開張，風獅爺特色郵筒十分討喜。（李金生攝）

「金門民俗村郵政代辦所」在台北郵局親善大使熱情表演中開幕營業。（李金生攝）

金門天震堂的祥獅獻瑞表演，掀起現場熱鬧氣氛。（李金生攝）

安瀾國小學童搶先投遞明信片，大家都好開心！（李金生攝）

風獅爺特色郵筒成為打卡留影的亮點。（李金生攝）

現場設置的臨時郵局，吸引集郵人士共襄盛舉。（李金生攝）

金門民俗文化村坐落於全島十大傳統之一的山后村內。（李金生攝）

「金門民俗村郵政代辦所」開張營業，經理王建生十分歡喜。（李金生攝）

台北郵局以金門的「聚落守護神」風獅爺，打造具有人文圖騰的特色郵筒，安置在全島10大傳統聚落之一的山后，成立洋溢地方色彩的「金門民俗村郵政代辦所」，今（12）日在古樂隨風飄揚，祥獅獻瑞的熱鬧表演中揭幕啟用。

遍布全島各地，被賦予鎮風、止煞神威的風獅爺是金門的「聚落守護神」，台北郵局以祂的原型打造約1公尺高的特色郵筒，讓穿梭來去的遊客驚豔不已，一下變成合影留念的亮點，學區內安瀾國小的學童排隊搶先投遞明信片，更是特別開心！

這座為便利偏鄉民眾交寄郵件及購買郵票，坐落於金沙鎮山后59號的「金門民俗村郵政代辦所」，今天上午在台北郵局6位美麗親善大使熱舞和金城國中國樂團、金門農工舞蹈表演及天震堂弄獅祈福下，揭開剪綵熱鬧儀式。

台北郵局局長潘裕幗與縣府秘書長林德恭、金 沙鎮代鎮長王登緯、金門國家公園管理處副處長鄭瑞昌等人以辦「喜事」的心情，一起迎接這個特色代辦所開張的日子，期待風獅爺特色郵筒結合10大傳統聚落，為早已是熱門景點的山后民俗村，迎來更多打卡留影的遊客。

「金門民俗村郵政代辦所」現址是山后村內1家特產藝品店，店主人王建生也是這座郵政代辦所」的經理。他表示，山后村在1977年軍管時期，因附近駐軍甚多而設有郵政代辦所，方便軍民寄送信件和包裹，每周配合船期收取包裹1次，都是用大卡車裝得滿滿的，後來隨著1992年終止戰地政務才解編，如今又重新設立郵政代辦所，而且還有特色郵筒，真的讓人十分歡喜。

現場歡慶開幕的同時，也設置臨時郵局1處，提供蓋銷具有金門意象的郵戳，並發送局贈封、郵政寶寶明信片，吸引許多民眾及集郵人士共襄盛舉，展現中華郵政「好厝邊」的美好形象。

(中時)