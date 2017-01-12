金門民俗村郵政代辦所開幕 風獅爺郵筒成亮點
台北郵局以金門的「聚落守護神」風獅爺，打造具有人文圖騰的特色郵筒，安置在全島10大傳統聚落之一的山后，成立洋溢地方色彩的「金門民俗村郵政代辦所」，今（12）日在古樂隨風飄揚，祥獅獻瑞的熱鬧表演中揭幕啟用。
遍布全島各地，被賦予鎮風、止煞神威的風獅爺是金門的「聚落守護神」，台北郵局以祂的原型打造約1公尺高的特色郵筒，讓穿梭來去的遊客驚豔不已，一下變成合影留念的亮點，學區內安瀾國小的學童排隊搶先投遞明信片，更是特別開心！
這座為便利偏鄉民眾交寄郵件及購買郵票，坐落於金沙鎮山后59號的「金門民俗村郵政代辦所」，今天上午在台北郵局6位美麗親善大使熱舞和金城國中國樂團、金門農工舞蹈表演及天震堂弄獅祈福下，揭開剪綵熱鬧儀式。
台北郵局局長潘裕幗與縣府秘書長林德恭、金 沙鎮代鎮長王登緯、金門國家公園管理處副處長鄭瑞昌等人以辦「喜事」的心情，一起迎接這個特色代辦所開張的日子，期待風獅爺特色郵筒結合10大傳統聚落，為早已是熱門景點的山后民俗村，迎來更多打卡留影的遊客。
「金門民俗村郵政代辦所」現址是山后村內1家特產藝品店，店主人王建生也是這座郵政代辦所」的經理。他表示，山后村在1977年軍管時期，因附近駐軍甚多而設有郵政代辦所，方便軍民寄送信件和包裹，每周配合船期收取包裹1次，都是用大卡車裝得滿滿的，後來隨著1992年終止戰地政務才解編，如今又重新設立郵政代辦所，而且還有特色郵筒，真的讓人十分歡喜。
現場歡慶開幕的同時，也設置臨時郵局1處，提供蓋銷具有金門意象的郵戳，並發送局贈封、郵政寶寶明信片，吸引許多民眾及集郵人士共襄盛舉，展現中華郵政「好厝邊」的美好形象。
(中時)
關鍵字：金門民俗村郵政代辦所、風獅爺郵筒、聚落守護神
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。