美國務卿人選重申對台承諾 外交部感謝
美國國務卿提名人選提勒森說，美國透過「台灣關係法」及「六項保證」對台灣有重要承諾，美國必須重申讓台灣清楚知道美國會信守承諾，外交部今天對此表示歡迎及感謝。
提勒森於美東時間11日在聯邦參院外交委員會任命聽證會中做出上述表示。
外交部表示，這顯示提勒森與即將就任的川普新政府均瞭解台美關係對亞太區域，乃至世界和平與穩定的重要性，且將持續信守美方的安全承諾，外交部對此表示歡迎及感謝。
外交部指出，政府自去年5月以來，持續以低調踏實原則處理對美關係，維繫台美互信，受到美國政府肯定。此外也透過各種管道與川普陣營保持密切溝通，爭取支持，未來政府將在既有良好基礎上，與川普政府就雙方關切的議題維持暢通溝通，進一步強化台美關係。1060112
(中央社)
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