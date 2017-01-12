寧願當一個無聊的藝人，吳克群：實話也許很無聊，但是最真實而簡單

《VOGUE》雜誌提供。

吳克群2016年底推出全新專輯《人生超幽默》，日前發片記者會上，只見他突然哽咽，放下麥克風後離場，事後他表示因為感慨，為了宣傳做了許多跟音樂無關的事情，只為了點閱率，卻忘了初衷，他在臉書上PO文寫道：「放下了，是為了拿起更重要的東西！我沒有要放棄音樂！我反而想更努力更純粹的專注在作品上！無論是戲劇，音樂，服裝都只用作品去說話！這也是我唯一會的事！真正快樂的事⋯⋯」

發生「放麥事件」記者會後，吳克群今天出席Hit Fm的1月份「hito大台柱」活動，首度公開面對媒體，他說最近大家見到他的第一句話都是：「你還好嗎？」就連好友戴佩妮也傳訊息給他說：「你不用回我！只想跟你說一聲加油！」窩心的短訊讓他感到十分溫暖，吳克群說上次記者會放下麥克風離開其實是因為講到快哭了，不想被大家看到才離開，吳克群還自嘲說下台之後還發現身上沒錢搭計程車，覺得很糗！笑翻全場。

吳克群想和所有支持他的朋友說他很好，他分析可能是上次《孤獨是會上癮的》MV播出，新聞稿的文字寫得太生動，才讓外界關心他是否有憂鬱症的症狀，但他大聲說：「真的沒有！」他誠懇表示「寧願當一個無聊的藝人，但至少說實話、做自己想做的事情！」往後會怎麼面對媒體？吳克群表示，以前是好好先生，會答應大家所有要求或給個微笑，但有時這樣反而傷了在乎的人或自己。他認為要面對內心，不要回答不想回答的東西，「實話也許很無聊，但是最真實而簡單」。也希望能再回到那時第一次聽到電台正在播放自己的創作，全身起雞皮疙瘩的那種感覺。

至於歌迷相當關心他耳朵聽力受損的消息，吳克群樂觀地說：「夠聽就好！」表示之後有空檔會去尋求中醫的幫忙，要大家別擔心！而被問到未來可能會退居幕後或不當歌手嗎？吳克群表示：「2017還有很多戲劇的計畫會去慢慢完成，也會繼續創作！」

說到新歌《孤獨是會上癮的》，吳克群特別整理出人在孤獨時可能會出現的三種症狀：失眠、幻聽、無人傾訴，而他也準備了對付這三種症狀的處方籤，讓大家可以從孤獨上癮變成享受孤獨。他說失眠的話，就要用眼罩隔絕亮光，睡上一場香甜甜的好覺；若是遇到幻聽，就要用耳機聽悅耳的音樂；心事無人傾訴的話，吳克群則是準備了一顆排球，仿照電影《浩劫重生》中，主角漂流到荒島無人陪伴，就在排球上畫了一張臉，並對這顆排球傾訴心事，這也是他後來能夠繼續保持正面能量的原因。

「人生就該浪費在社群網站上，製造出人生勝利組的假象!」 因《人生超幽默》的一句歌詞：「現實與想像落差」，促使專輯攝影、設計的概念，設定為揶揄現代人常將自己嚮往的美好理想生活在網路上呈現予他人，實際上所處的現實世界仍是混亂殘破。故特邀攝影大師蘇益良替克群拍攝多組「不合時宜」系列照，像是在餃子館裡享用豪華大餐；在傳統市場提著名牌購物袋血拚；在西門町街頭架起紐約時代廣場的背板假打卡，甚至惡搞前一張專輯的梗，在流動攤販旁架起冰島背板，並特請許多黑衣人手拿道具牌在一旁給「讚」，在台北市街頭形成超違和的幽默趣味。

※來源：Hit Fm,華納國際音樂,吳克群臉書

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