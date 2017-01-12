「快樂大掃」 助都原婦女翻轉貧窮

「快樂大掃」是1支由都會區原住民婦女組成的家事清潔團隊，1年多前在至善基金會支持下組成，每月服務超過50名客戶，助原處弱勢的她們翻轉貧窮、改善經濟狀況，昨首度搬演各自人生故事，讓更多人認識「都原」婦女。

「這是我人生中收入最多的工作。」來自花蓮、現年56歲的林金勳是阿美族，家中是低收入戶、2005年與前夫離異後，獨自撫養3子。她曾做過美髮、工廠、代賑工等工作，但收入不多，僅憑政府補助，勉強維持家中生計。

直到加入「快樂大掃」團隊，她終於有穩定、充足收入，眼神也充滿自信。林金勳笑說，過去每月收入僅數千元，現在最多可達2萬元，很滿意能專注把事情做好。現在她也有餘力照顧親人兒女，也讓她在都市得以喘息。

至善基金會指出，都原婦女常因學歷、家庭因素，相對更處於弱勢；同時在都會區也缺乏親族間互助與支持網絡，常因負擔家務、缺乏穩定收入導致貧窮。2015年底，至善協助成立「快樂大掃」，助有穩定收入，翻轉生活。

至善執行長洪智杰表示，有半數原民為謀生移居都市，卻與都市陌生、缺乏安全感，難與他人建立信任關係，也難以透過一般職訓大班制課程學習一技之長。家事清潔服務門檻低、工時彈性，也結合婦女生活經驗與能力。

至善基金會專員郭宜婷指出，「快樂大掃」草創初期，只有1個媽媽、每月僅能接到1名客戶，但至今團隊已有11名成員、每月平均服務50位客戶，平均每人每月收入可以接近2萬元，相較過去幾近翻倍，大幅改善原本生活。

「快樂大掃」昨首度將自身生命故事以戲劇展演，讓更多人認識都原婦女，並呈現團隊成果。至善也透露，將開設性別培力團體、戲劇工作坊，提昇都原婦女自我意識與能量。

年關將近，至善也呼籲，如有家事清潔服務需求，給予「快樂大掃」團隊一次機會。

(中時)