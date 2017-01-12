「快樂大掃」 助都原婦女翻轉貧窮
「快樂大掃」是1支由都會區原住民婦女組成的家事清潔團隊，1年多前在至善基金會支持下組成，每月服務超過50名客戶，助原處弱勢的她們翻轉貧窮、改善經濟狀況，昨首度搬演各自人生故事，讓更多人認識「都原」婦女。
「這是我人生中收入最多的工作。」來自花蓮、現年56歲的林金勳是阿美族，家中是低收入戶、2005年與前夫離異後，獨自撫養3子。她曾做過美髮、工廠、代賑工等工作，但收入不多，僅憑政府補助，勉強維持家中生計。
直到加入「快樂大掃」團隊，她終於有穩定、充足收入，眼神也充滿自信。林金勳笑說，過去每月收入僅數千元，現在最多可達2萬元，很滿意能專注把事情做好。現在她也有餘力照顧親人兒女，也讓她在都市得以喘息。
至善基金會指出，都原婦女常因學歷、家庭因素，相對更處於弱勢；同時在都會區也缺乏親族間互助與支持網絡，常因負擔家務、缺乏穩定收入導致貧窮。2015年底，至善協助成立「快樂大掃」，助有穩定收入，翻轉生活。
至善執行長洪智杰表示，有半數原民為謀生移居都市，卻與都市陌生、缺乏安全感，難與他人建立信任關係，也難以透過一般職訓大班制課程學習一技之長。家事清潔服務門檻低、工時彈性，也結合婦女生活經驗與能力。
至善基金會專員郭宜婷指出，「快樂大掃」草創初期，只有1個媽媽、每月僅能接到1名客戶，但至今團隊已有11名成員、每月平均服務50位客戶，平均每人每月收入可以接近2萬元，相較過去幾近翻倍，大幅改善原本生活。
「快樂大掃」昨首度將自身生命故事以戲劇展演，讓更多人認識都原婦女，並呈現團隊成果。至善也透露，將開設性別培力團體、戲劇工作坊，提昇都原婦女自我意識與能量。
年關將近，至善也呼籲，如有家事清潔服務需求，給予「快樂大掃」團隊一次機會。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。