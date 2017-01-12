遠東第3波離島航線春節加班機 明起開放訂位

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遠東航空針對金門及澎湖離島航線，規畫第3波春節疏運加班機，1月25日起至2月5日期間，金門航線增加了10個架次共1650個座位，馬公航線增加14個架次共2310個座位，13日上午8時至17時開放訂位。

遠東航空表示，配合民航局第一波2016年12月6、7日，開放金門航線提供251架次共4萬0913個座位，馬公航線提供194架次共3萬1622個座位；第2波再增加班機金門航線8個架次共1320個座位，馬公航線增加14個架次共2310個座位，由於前二波訂位尖峰時間航班幾近客滿，建議旅客多利用離峰日期與離峰時段航班，以節省時間。

遠東航空指出，除了官網與訂位中心開放加班機訂位，民眾還可以利用超商（ibon、FamiPort）等通路訂位購票。此外，下載遠東航空APP也可以即時訂位購票並查詢航班訊息。

(中時)