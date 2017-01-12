「演唱會女王」的自我告白，劉若英：不請保母是因為不想錯過孩子成長，不想遺憾

《VOGUE》雜誌提供。

「奶茶」劉若英「我敢 Renext世界巡迴演唱會」歷經1年又3個月的巡演，造訪40個城市，根據權威票務平臺大麥網提供的專業資料顯示，劉若英「我敢」演唱會在2016年度票房成績裡是華語女歌手第一名，登上「演唱會女王」寶座的奶茶謙虛地說：「這次的巡迴本是我意料之外的，我從來不敢奢望我這樣的一個歌手可以唱到現在，甚至一直加場，何德何能、何其有幸。」

2017年的第一場演唱會，也是「我敢 Renext世界巡迴演唱會」第43場次，劉若英在澳門威尼斯人的金光綜藝館登場，當她演唱到膾炙人口的經典歌曲《成全》、《一輩子的孤單》、《我等你》、《後來》等曲，歌迷聽得如癡如醉，甚至最後久久不願離去，現場還被歌迷點歌，臨時加碼演唱陳淑樺經典歌曲《夢醒時分》，讓歌迷直呼：「賺到了！」後台也同樣歡樂，週週開唱都和工作人員大玩Dress code的劉若英，繼點點趴、萬聖趴、帽子趴，昨演唱會後台則上演「珠光寶氣趴」充滿土豪風，還有人穿著豹紋衣配搭配豹紋圍巾，化身PIKO太郎，整場演唱會「金光閃閃」。

其實在這些歡笑背後，劉若英也有辛苦的一面，過年前幾天，她在臉書上寫了篇長文，自白她做為一個媽媽歌手的心情，說她不想請保母是不想錯過孩子的成長過程，不想有遺憾，也感謝工作團隊的協助。

臉書全文

這該是我目前最忙碌與精彩的一年

回看過去的日記，曾經一年飛了78趟，曾經一年又發唱片，又拍戲，可能還加上廣告、宣傳、演唱會、舞台劇...但是比起現在的我，真想說“那時候真不叫忙啊...”雖然偷偷地也想說“那時候天天喊自己胖，真不叫胖啊...”哈哈

此刻，孩子睡了，爐子上燉著牛肉湯，冰箱裡醃著第一次試做的“叉燒”，洗衣機裡有著過兩天要帶去演唱會的衣服.整個家，安靜而又不停著運轉著，跟坐在電腦前的我一樣。

從決定不請保姆，自己帶孩子的那一天開始，我幾乎沒有睡飽過，即便是出門工作，必須外宿，我都習慣性的半夜起來數次，早上七點多自然就醒了，然後繼續隔空安排著孩子的一切，真的謝謝家人與幾個親近的朋友在我工作時，替我照顧孩子。

這些日子我最常聽到的幾句話

“你也有今天...”

“從不知道你會有黑眼圈...”

“你真的該放鬆一點，睡一個好覺....”

“你是一個媽媽，但別忘了你也是一個女明星...”

“你不是一個年輕的媽媽了，注意身體...注意你的腰...尤其你開過刀的腿！！

不知道為什麼，這些耳提面命對我來說，更像是一種獎賞，我並沒有自虐的傾向，但是這些都是因為我親力親為的跟孩子在一起才會有的聲音

我當然可以請保姆，但是我真的想自己為他做所有的事情，尤其孩子真的一下子就長大了，感覺剛剛學翻身，怎麼現在我已經追不上他了...感覺才剛剛會叫媽媽，怎麼路上每一台車他都能叫出名子了？我真的很高興這些過程，我一點都沒有落掉，我不想遺憾!

既然要帶孩子，當然也可以不工作，但是我又怕自己失去了喜歡的工作，我會變成一個黃臉婆，每天只有盯著孩子....（雖然現在跟黃臉婆也差不多了....哈）更何況，這次的演唱會去了很多的地方,我像是探望過去那些支持我的老朋友一樣，看看他們這些年，過得如何？快樂還是悲傷？依舊孤獨還是保有孤獨？

這些朋友陪伴了我很多年，每一次的相聚，我都當作是最後一次，尤其這些年，更加深感“世事無常”，雖然明瞭“無常才是正常”的道理，但是明天會怎樣？我們還會再見嗎？又或者再見時，我們都一如以往嗎？這次的巡迴也是我意外之外的，我從來不敢奢想我這樣的一個歌手可以唱到現在，甚至一直加場，何德何能，何其有幸...珍惜....

張姐曾經說過：40最辛苦，上有老、下有小，的確，我的父親今年因為心臟病引發腎衰竭，我在南京演唱會結束一下飛機直奔急診室，醫生說要安排洗腎，感謝我的姊姊堅持了再觀察緩一緩，然後在大家細心照料及父親的毅力之下，昨天我去探望他，他說醫生說他恢復的幾乎是奇蹟，可以吃一點鹽巴，要我趕緊給他買竹筍肉包，母親今年連續摔跤，腿越來越不行，但是為了可以陪外孫，可以堅持牽著外孫慢慢走去超商，而我的祖母，雖然什麼都不記得了，但是他只要見著我，就會唱歌給我聽....說真的，照顧老人，的確辛苦，但是有了孩子以後，我更加感恩他們將我撫養長大。

沒有帶過孩子的不知道，我們真的以為孩子會自己長大嗎？不！這其中包含了多少的擔心，操心，甚至傷心

就因為我貪心的想兼顧，常常真的覺得氣都緩不過來，都是我每天都更加感恩我的每一分每一秒

所有的生活點滴，必須親自做，才有幸福感，這也是我依舊自己做飯的原因，那過程是一種釋放、一種安靜、一種專注、更是一種紓壓，當我看到家人平安的，健康的吃飯，那叫一種無與倫比的安穩感

你問我想念拍戲的生活嗎？老實說，我想念...因為那是一種非常單純而專注的生活狀態，但是為了能陪兒子成長，暫時我選擇了演唱會，因為起碼每個星期我只需要離開他48小時，（也順便暫時做回皇后的感覺，哈哈）甚至更少～（我都是星期天最早的班機回台北，盡量中午已經到家）而譬如歐洲、馬來西亞這些孩子適合遊玩的地方，再辛苦我都帶著他（以至於不到兩歲，他已經坐了九次飛機了）

你問我辛苦嗎？是的！你問我值得嗎？絕對！

真的謝謝我的工作人員，他們不只工作上專業，在兼職保母上，也是100分。也跟你們說抱歉，要安排職業婦女歌手的行程真的不容易。

我知道未來還有好長的路要走,這只是一個開始，但是我知道，1617，一路一起，謝謝那些一直陪伴著我的每一個你們，讓我在家庭與工作中取得平衡與快樂

2016再見了！謝謝2016教導我的所有，2017請你多關照！新年快樂！！

※來源：相信音樂,劉若英臉書

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