好溫暖！員林家商為華山獨老縫製愛的抱枕

員林家商與華山基金會合作，由服裝科學生為獨居老人縫製愛的抱枕。(謝瓊雲攝)

員林市長張錦昆(右五)上午也專程到學校陪學生一起趕工。(謝瓊雲攝)

服裝科學生每兩人一組製作枕套。(謝瓊雲攝)

員林家商連續四年與華山基金會合作，為歲末年終獨居長者的年節禮品代工包裝或製作。(謝瓊雲攝)

員林家商服裝科與綜合職能科學生，今年跨科聯手，幫華山基金會員林站縫製包裝完成136顆抱枕，希望送給獨居長者們一個溫暖的依靠。（謝瓊雲攝）

愛的抱枕足感心！員林家商與華山會合作，為員林地區獨居老人縫製136顆年節禮品抱枕，服裝科學生耗時2周製作，再由綜合職能班的特教生包裝，員林市長張錦昆12日也前來陪學生趕工，順利完成交貨。

華山員林站站長張如君說，每年都會贈送服務的獨老一份年菜和禦寒衣物，作為年節禮品，4年前綜職科學生到華山實習，開啟雙方合作的契機；包括前兩年的圍巾、毛帽等，都委由綜合職能科的學生代為包裝。今年贈送抱枕，希望能減少長者因久坐而腰酸背痛，有個溫暖的依靠。

校長陳定宏說，綜合職能科的學生，需要比別人花費更多時間練習，感謝華山基金會提供實作機會，讓孩子們也有機會為獨居老人付出心力，除了製作抱枕，各班也發起零錢捐，響應團圓年菜認捐。

陳定宏表示，今年華山的年節禮抱枕，是首度採取跨科合作，工程浩大，指導老師楊素玉事先花費一個多月討論，決定先由綜職科學生塞棉花製作枕心、服裝科三年級學生裁布縫製枕套，最後再由綜職科包裝完成品。

服裝科王詩雅說，知道做好的抱枕將會送給獨居老人，每個人都特別盡心投入，全班每2人一組，從裁花布、車縫拉鍊、壓線裝飾到車邊收尾及對齊整燙，平均每堂課每組只能完成5、6顆。王珮瑜則說，希望收到抱枕的阿公阿嬤，感受到我們滿滿的愛，每天睡得更舒服安穩。

(中時)