還我好空氣 反空汙遊行219中南部登場
「還我好空氣！」台灣健康空氣行動聯盟等多個環保團體號召民眾2月19日參加「反空污找藍天大遊行」，12日在中市舉辦記者會，呼籲中南部民眾要為爭取好空氣而站出來，並建議環保署及經濟部南遷，才能共體時艱、苦民所苦。
入冬後，中南部空汙嚴重，台灣健康空氣行動聯盟、主婦聯盟及台灣親子共學教育促進會等社團約50多名親子今天在市民廣場聚集開記者會，高喊口號「還我好空氣！」，並演出行動劇，號召民眾參加2月19日在台中及高雄同步舉辦的「反空污找藍天大遊行」。
台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，中部地區從龍井到麥寮不到70公里，就有燃煤電廠台中火力發電廠和麥寮火力發電廠，空污嚴重，中南部空汙比北部嚴重，這是空氣不正義，呼籲民眾加入219遊行爭取好空氣，並建議環保署及經濟部南遷，才能與中南部民眾共體時艱、苦民所苦。
主婦聯盟台中分會副會長許心欣表示，呼籲民眾要以行動爭取呼吸乾淨空氣的基本人權，空氣品質惡化緊急防治辦法中的分級標準門檻太高，導致發生霾害時無法啟動預防性措施。
台灣親子共學教育促進會領隊江佳珮指出，秋冬時從高樓住處遠望，天空一片霧濛濛的，家長只敢把小孩關在家裡，雖然孩子沒過敏體質，但空氣品質差時，眼睛刺痛、喉嚨多痰不適，空汙已逐漸地侵蝕民眾健康。
(中時)
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