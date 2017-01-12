奧斯卡影帝李奧納多監製，班艾佛列克：《夜行人生》讓我夢想成真

《VOGUE》雜誌提供。

Ben Affleck班艾佛列克執導的第4部作品《夜行人生》1月15日在台上映，自導自演的小班在片中飾演的喬是個離經叛道的不法之徒，為了復仇不擇手段，「喬的漫長復仇之路，因愛而起，他遠赴佛羅里達州就是為了打倒亞柏東山再起，這是一段艱困且腥風血雨的路程，能夠拍這部電影簡直讓我夢想成真。」

《夜行人生》原本就是一部暢銷小說，作者丹尼斯勒翰在此之前曾與班艾佛列克合作過另一部作品《失蹤人口》，製片李奧納多狄卡皮歐說：「但是我們一直等到《亞果出任務》上映後，確認他技術完全純熟，才放心地把這部小說的拍攝權交到他手裡。」他說：「班的電影美學很獨特，他將《失蹤人口》拍得比我想像中的好，我感覺他這次是傾盡全部心力製作《夜行人生》，很讓人期待！」

電影故事背景發生在美國施行禁酒令的時空背景下，權力與金錢主要來自買賣私酒，也是愛爾蘭黑幫與義大利黑幫火拼最激烈的年代，權力與金錢來自買賣私酒，去除任何阻擋財路的人是作這門生意的必要手段，「我們找來英國演員勞勃葛林尼斯特飾演愛爾蘭黑幫老大亞柏懷特，」班說：「勞勃是邪惡的化身，他對自己的邪惡與貪婪毫不掩飾。尤其當他決定拆散喬與自己的情婦艾瑪(席安娜米勒 飾)之間這段不可告人的感情時，更顯出他心狠手辣的一面。他讓喬的一生徹底改變，也是喬此生中最大的勁敵。」

小班說：「身為一個導演，這部電影是向所有經典黑幫電影致敬的好機會，作品蘊含了所有動作類電影必要的元素：成熟的故事情節，美麗的女人、深刻的愛情與危險的男人，再加上驚險的飛車場面車與激烈的槍戰，構成一部精采絕倫的故事。片中的喬考夫林用自己的規則，遵照自己的道德規範行事，卻也因此付出代價，這正是《夜行人生》要陳述的故事。」

說到片中美麗的女人，由Sienna Miller席安娜米勒飾演的艾瑪、Zoe Saldana柔伊莎達娜飾演的嘉希拉與Elle Fanning艾兒芬妮飾演的羅莉塔，是改變喬一生的3個女人，「對我來說就像導了3部完全不同的電影，」班艾佛列克說：「那是3段全然不同的情感，左右了喬的一生，第一段的艾瑪是激情，為了擁有對方不顧一切，艾瑪是黑幫老大的情婦，卻暗地與喬偷情，這段感情註定以悲劇收場，卻也因此讓喬走上復仇之路。第二段情感，當喬在邁阿密遇見氣質不凡的嘉希拉，讓這一生都在江湖行走的喬萌生想要安定下來的感覺，並從她身上學到真正的愛情是什麼。而最後一個讓人心疼的女人是羅莉塔，她就像一個生氣勃勃的少女，但是當她的眼中失去純真之後，她才發現她活在這世上真正的意義，進而讓喬的世界完全崩塌。」

※來源：華納兄弟影業,AP

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