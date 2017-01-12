電信詐欺案 犯嫌：沒有想像中好賺

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高雄檢警破獲以史姓男子為首的14人涉嫌電信詐欺機房案，查扣大批被害人資料，警方持續追查不法所得；史男供稱詐騙沒有想像中好賺。

高雄地檢署獲報史男在國外從事詐欺工作，返台後在高雄地區招募詐欺集團成員，設立專門詐騙大陸人民的電信詐欺機房，指揮刑事警察局偵八大隊六隊和高雄市警察局刑警大隊及嘉義縣警察局等偵辦。

警方鎖定史男行蹤，前往高雄市仁武區一處由透天民宅設置的機房查緝，逮捕史男等14人，涉嫌利用撥打大陸地區不特定人的電話，待被害人回撥後，再由第一線機房人員偽裝成中國移動電信公司客服人員佯稱身分遭盜辦電信門號，進行詐騙。

警方查扣筆記型電腦、網路設備和被害人資料等，逐一清查相關人員身分發現其中有通緝已久的詐欺通緝犯，於逃亡期間仍從事詐騙度日。

警方表示，史男供稱因經商失敗欠下大筆負債跑路，幾年前透過網友介紹而接觸詐騙集團工作，起先被安排至印尼的詐騙機房學習，遇到印尼警方針對境外詐騙機房進行大掃蕩，錢沒騙到還得先借錢買機票才能回國。

史男表示，回國後四處借錢設立機房，卻發現詐騙沒有想像中好賺，每天仍然為發不出員工薪水、網路設備、房租等無法回本而煩惱。

警方認為史男的供詞避重就輕，進一步查出這處詐騙機房已經營2個多月，從現場查扣電腦及被害人資料清查出約詐騙金額有數百萬人民幣，警方持續針對相關名下財產及帳戶，以追回不法所得。1060112

(中央社)