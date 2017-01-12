奈及利亞事件 綠委籲防非洲友邦遭挖角
民主進步黨籍立法委員蔡適應今天說，奈及利亞官方去年一份文件重申一個中國立場，外交部應注意台灣在非洲友邦史瓦濟蘭、布吉納法索是否會被挖走。
大陸官媒報導，大陸外交部長王毅表示，奈及利亞要求台灣駐奈代表處「摘牌更名，遷出首都，削權減人」，並禁止奈國政府官員和機構與台灣發生任何官方往來。
蔡適應下午在立法院受訪說，中華民國駐奈及利亞代表處牌子去年底就曾被拿下，從側面得知，主要是奈國向中國要求特定援助貸款200億美元，並希望透過中國幫助，繼續擔任聯合國非常任理事國，才會把台灣問題拿來重新炒作。
蔡適應表示，奈國去年12月就有一份文件，重申台灣是中國的一部分，並認為中華民國台灣的官方用語，不該在奈國使用，未來官員來台訪問前也需取得批准，同時也將重新檢視台奈貿易備忘錄。
他說，不知外交部是否有取得這份文件，相關內容應該有很高的可信度，且和新華社今天公布的內容很接近。
另外，中共遼寧號航空母艦編隊上午脫離台灣海峽北返。蔡適應今天前往基隆出席太平輪海難追思紀念受訪表示，遼寧艦尚未完成全戰備準備，且演訓就快結束，必須回到青島基地整補，「選擇最近的台灣海峽返回基地，這是合理的」，加上過年即將到來，此時回到基地休假，也是可以理解。1060112
(中央社)
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