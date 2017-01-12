愛心尾牙迫在眉睫 認桌數仍告急

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人安基金會與創世、華山基金會策略聯盟規劃舉辦的愛心尾牙迫在眉睫，12日發放邀請單，但鳳山場認桌數仍告急，人安鳳山平安站盼社會各界伸出援手。中央社記者陳朝福高雄攝 106年1月12日

人安基金會與創世、華山基金會策略聯盟規劃舉辦的愛心尾牙迫在眉睫，但鳳山場認桌數仍告急，人安鳳山平安站長華國興今天說，認桌尚缺2成，盼社會各界伸出援手。

「第27屆寒士吃飽30」愛心尾牙預定22日在各地16處同步辦理，讓寒士感受傳統辦桌圍爐的溫暖，志工今天辦理鳳山地區符合資格的寒士領單作業。

華國興表示，寒士詢問尾牙的電話暴增，捐輸情況卻不如以往，為不讓寒士愛心尾牙落空，仍咬牙苦撐辦理。

這場尾牙活動迫在眉睫，鳳山場目前認桌尚缺2成，華國興希望各界認桌、認紅包的行動支持，以10道暖食、1個溫暖的應急紅包，讓寒士感受來自各界的愛心和溫暖。1060112

(中央社)