飯店業者做公益 捐助獨居老人

台糖長榮酒店台南館與麗翔酒店花蓮館堅持做公益，聯手捐贈物資給偏鄉獨居老人。

兩家飯店負責人今天下午在花蓮麗翔酒店舉行「送愛到偏鄉，溫暖一被子」捐贈儀式，由門諾基金會董事吳水雲、執行長鄭文琪等代表受贈。

麗翔酒店董事長張正光表示，一例一休政策實施，目前經濟環境不佳，飯店業可說是艱困行業，但對政府有信心，希望進步的制度能帶領民眾整體進步；捐贈50床棉被、枕頭給獨居老人，也盼拋磚引玉，讓更多同業加入，為偏鄉付出。

台糖長榮酒店台南館總經理鄭東波說，雖是分別在東、西部的酒店，但付出愛心是無疆界的，希望成為種子，讓愛心萌芽。半年前台糖長榮酒店與麗翔酒店以優惠房價鼓勵住房民眾捐款新台幣20元，已累計數十萬元的公益善款，轉換購買長輩所需的生活寢具，讓獨居長者也能感受到社會溫暖。1060112

(中央社)