台灣人在眷村 曾明財紀錄眷村體驗

道道地地的台灣人，卻在眷村生活近40年，資深媒體人曾明財將自身對眷村的觀察寫成著作「台灣人在眷村：我的爸爸是老芋仔」，娓娓道來眷村中的點點滴滴。

曾明財記錄昔日眷村台中市光大新村故事的新書「台灣人在眷村：我的爸爸是老芋仔」，最近在各大書店上架，內容以台中水湳機場70年歷史為主軸，切入作者在眷村生活的深刻體驗。

曾明財指出，他的爸爸是台灣人，二戰末期是日本陸軍航空修理廠少年工，戰後成了中國國民黨阿兵哥，在水湳機場任職28年，上士退伍，6個子女都在眷村出生長大。書中敘述台灣人家庭在外省眷村的特殊體驗，還有他近40年眷村生活觀察及左鄰右舍點點滴滴。

曾明財表示，他10年前開始書寫眷村回憶，還有最懷念的童年與青春歲月。雖然舊眷村拆除多年，第一代耆老多數已凋零，然而透過文字與舊照片重新架構村裡村外氛圍，彷彿每個人又回到當年巷弄，栩栩如生。

全書約10萬字，除了記錄光大新村人、事、物，也提到春節、元宵節、戰士授田證、終身俸、國民黨鐵票、補給證、水湳機場、眷村小吃、憲兵抓賭等，還包括篤行國小、台中二中、模範新村的有趣記事。

出版人廖志峰指出，作者文字活潑溫暖，彷彿帶著一種微黃軟調的濾鏡，讓人一起走入生命的時光隧道中。最有戲的是曾爸爸，何以一個台灣人會成為一名老兵？並住進一個幾乎以四川人為主的眷村？不識字又不會講國語的曾媽媽，又如何與鄰居相處？曾明財用輕快的筆調，回憶起自己在眷村的鄰居、同學，讓人也咀嚼著一種濃濃的生活滋味，這種滋味像是南北合，食材各帶特性，又同時雜揉著酸甜苦辣。1060112

(中央社)