雄鐵地下化送高市75億土地？台鐵：是以地易地

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台鐵同意「以地易地」，讓高雄市府可以利用雄鐵地下化後，高雄車站到新左營站間，長達10公里、地價75億元的園道新生地。（圖載自鐵工局網站）

日前，交通部長賀陳旦視察明年10月竣工的高雄鐵路地下化工程，也宣布送高雄市府大禮──高雄車站至新左營站鐵路地下化後，長達近十公里的新生園道土地，台鐵將無償供市府利用，一舉為市府省下至少75億元。

但事實上，台鐵並非「無償」供給土地，而是與高雄市府找到「全新」合作模式。

原來在立委李昆澤協調下，還有新任台鐵局長鹿潔身指示：「法若沒有明訂不可，就儘量彈性嘗試。」台鐵與市府去年九月二十一日開會協調後，敲定「以地易地」等原則，才讓市府可運用園道土地，未來將做自行車道、綠蓋地，供民眾休憩使用。

台鐵企劃處解釋，原本依行政院核定的高雄市區鐵路地下化工程的「綜合規劃報告」，因地下化後騰空土地（新生地）產權為台鐵所有，市府須辦理「有償」撥用，經初步計算地價款約75億元，對市府財政是沉重負擔，所以市府一直跟台鐵僵持不下。

但台鐵說明，台鐵與高雄市府協商後，以3大「互惠」原則協商。

其一，未來在高雄新站站前，以台鐵土地新建兩棟10、11層的大樓，原本市府主張也有出資25%，應分得部分商業空間，將改成產權全歸台鐵所有。

其二，未來興建綠園道時，周邊規劃設置商店、自行車補給站及停車場等，應給台鐵經營。

其三，台鐵協商，高雄新站旁廣二、廣三用地，以及未來新站以東的綠園道，經市地重劃後，應分配給高雄市府，但因為原有地下空間（隧道）為台鐵局軌道路線使用，市府同意市地重劃後，廣二、廣三及綠園道土地的地下空間，供台鐵局無償使用，或協議另以土地持分。

台鐵說明，確立平等互惠原則後，雖然園道產權仍歸台鐵，但高雄市府得以利用，有利都市計畫、城市發展，台鐵地方雙贏，最終受惠還是民眾。至於確切互惠土地比例、計價金額等，還待細部工程設計出爐後敲定，雙方也會進一步確認協商細節。

(中時)