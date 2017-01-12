屏市學校中央廚房揭牌 4000學生受惠

屏縣首座供應學生營養午餐的中央廚房揭牌啟用，縣長潘孟安（前左）與學生一同用餐體驗。（林和生攝）

屏縣首座供應學生營養午餐的中央廚房正式揭牌啟用，將滿足鄰近4所國中小平日午餐需求。（林和生攝）

屏東縣首座供應學生營養午餐的中央廚房，12日正式於中正國中揭牌啟用，未來將供應校內及鄰近瑞光、忠孝及和平等3所國小，共4000人平日午餐，即日起試營運5日，大方邀請家長免費試吃，屏東縣長潘孟安率先與學生一同體驗，吃完後直呼「真好吃」。

潘孟安指出，近年來食安風暴頻傳，已經變成全國民眾關心重點，如何從產地到餐桌的過程安全無虞，縣府於是依照食安規範設計總經費4596萬元的中央廚房，其中450萬元由中央補助，其餘全是縣款自籌。

中正國中校長涂志宏指出，中央廚房由學校與小農簽約，所有食材都有溯源機制，且包括有機標章、吉園圃及生產履歷，每日從產地送來的蔬果都會進行農藥殘留快篩，如不符規定，隨即退貨，現場還聘雇一位專職營養師為學生健康把關。

營養師黃瓊紅強調，中央廚房與桶餐業者最大的不同，他們控制所有餐點在4小時內完成，廚房內切菜、烹煮及分食，都有不同廚工各司其職，每周會有一次有機蔬菜，每月會更換菜單，還讓學生自行選擇喜好菜單，事後進行熱量調配，保證吃得健康又安心。

中正國中8年級學生郭建輝首日初體驗直說，午餐不油、不鹹，且保留食材原味，真的比以前桶餐還好吃。潘孟安強調，一旦中央廚房實施順利，未來不排除在市區、甚至屏南另找其他學校增設，嘉惠更多學子。

(中時)