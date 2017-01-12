涉性侵8女案開庭 秦偉：未勉強人做不願意的事

台北地院開庭審理秦偉被控性侵案，他重申從未勉強任何人做不願意的事，相信法院會還他清白。

藝人秦偉被控性侵8名女子遭起訴求刑41年，台北地院今(12)日下午3時再度開庭，秦偉再次表示，從來沒有勉強任何人做不願意的事，媒體報導他的相關新聞部分也有偏頗，既然走到法院，也委請律師處理，相信法院會還他清白。

北院下午是就本案起訴8位被害人之一，進行審前準備程序，因涉及性侵，全程不公開審理，據了解，因檢方未提出充分事證，2月23日將再開庭。秦偉的律師周武榮說，審判長再三指示，本案是性侵案，不得對外發言，所以不便透露庭訊內容。

庭訊前，律師表示，外界一直質疑本案有未成年受害者，但這是16年前的事，大家以此作文章，擴大渲染，對秦偉有很大詆毀，未來有任何詆毀秦偉名譽的人或事，一定提告。

(中時)