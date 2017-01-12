鄭秀文氣場太強，張孝全拍《合約男女》緊張到忘詞

《VOGUE》雜誌提供。

愛情喜劇《合約男女》5日在北京舉行宣傳記者會，男女主角張孝全、鄭秀文合體推銷，張孝全自爆與天后拍片時緊張到會忘台詞。導演劉國楠則說他們兩人在鏡頭上的眼神交流很棒，火光四射。

在《合約男女》中鄭秀文飾演霸道女總裁，對愛情感到絕望的她認為只有對孩子的感情才是永恆的，於是決定借精生子。在嚴格的層層篩選後，居然挑上不羈的快遞員張孝全當作「精主」，面對霸道女總裁，張孝全不得不配合鄭秀文的要求，簽下了這張「精主合約」…。

張孝全和鄭秀文是第一次合作拍攝電影，戲裡鄭秀文飾演的霸氣總裁，張孝全是小快遞員，在戲外，張孝全透露一開拍，他完全被鄭秀文的氣場給震攝住，原來兩人最開始的戲，居然不是談情說愛，而是從張孝全大罵鄭秀文的情節開始！張孝全表示：「要拍攝前非常緊張，準備非常充足，台詞也背得很熟」但到了現場見到鄭秀文卻拍到忘詞，壓力卻大到不行。他解釋因為這場戲他得要吼鄭秀文，心裡覺得非常不好意思。

鄭秀文說她看過張孝全主演的《被偷走的那五年》，還想過如果有機會跟張孝全合作會很有趣！張孝全看過Sammi很多電影作品，也聽過不少她的歌，但都是當個觀眾與聽眾，都是遠遠地欣賞，他則對鄭秀文與劉德華在《盲探》的演出印象深刻，覺得她的角色不好演，必須有好的演技才能詮釋這個角色。《合約男女》將在情人節檔期全台上映。

※來源：A REALLY HAPPY FILM

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