鄭秀文氣場太強，張孝全拍《合約男女》緊張到忘詞
愛情喜劇《合約男女》5日在北京舉行宣傳記者會，男女主角張孝全、鄭秀文合體推銷，張孝全自爆與天后拍片時緊張到會忘台詞。導演劉國楠則說他們兩人在鏡頭上的眼神交流很棒，火光四射。
在《合約男女》中鄭秀文飾演霸道女總裁，對愛情感到絕望的她認為只有對孩子的感情才是永恆的，於是決定借精生子。在嚴格的層層篩選後，居然挑上不羈的快遞員張孝全當作「精主」，面對霸道女總裁，張孝全不得不配合鄭秀文的要求，簽下了這張「精主合約」…。
張孝全和鄭秀文是第一次合作拍攝電影，戲裡鄭秀文飾演的霸氣總裁，張孝全是小快遞員，在戲外，張孝全透露一開拍，他完全被鄭秀文的氣場給震攝住，原來兩人最開始的戲，居然不是談情說愛，而是從張孝全大罵鄭秀文的情節開始！張孝全表示：「要拍攝前非常緊張，準備非常充足，台詞也背得很熟」但到了現場見到鄭秀文卻拍到忘詞，壓力卻大到不行。他解釋因為這場戲他得要吼鄭秀文，心裡覺得非常不好意思。
鄭秀文說她看過張孝全主演的《被偷走的那五年》，還想過如果有機會跟張孝全合作會很有趣！張孝全看過Sammi很多電影作品，也聽過不少她的歌，但都是當個觀眾與聽眾，都是遠遠地欣賞，他則對鄭秀文與劉德華在《盲探》的演出印象深刻，覺得她的角色不好演，必須有好的演技才能詮釋這個角色。《合約男女》將在情人節檔期全台上映。
※來源：A REALLY HAPPY FILM
(雜誌精選)
關鍵字：鄭秀文
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。