台鐵：桃、南鐵地下化新生地移轉 可參考「雄鐵」

「對民眾而言，城市可以變得愈好，才是最重要的。地方缺錢，台鐵可以一起想辦法。」台鐵局長鹿潔生說明，台鐵以平等互惠的「以地易地」原則，讓高雄市府得以使用地下化後新生地的「新模式」，有利都市計畫。

鹿潔身說明，高雄市區鐵路地下化新生地移轉地方的模式，可供桃園市、台南市地下化參考。

為何是全新模式？台鐵企劃處解釋，過去與高雄最接近的例子，就是台北市鐵路地下化的南港專案（含松山），但南港專案的財政負擔比例中央地方各半，高雄則是中央負擔75％、地方25％。

不僅如此，南港專案在綜合規劃報告中，載明台鐵將鐵路用地變更為車站及交通用地後，即便可改做商業用途，也不用回饋台北市府，另市府也不須「有償」使用台鐵地下化後的新生地，做為交換。

台鐵說明，相對而言，礙於財政實力，高雄市府出資比例較低，又要求台鐵回饋53％依都市計畫變更後的土地，且依高雄市區鐵路地下化綜合規劃報告，地下化後的騰空土地（新生地），市府應以有償取得使用，所以高雄市府主張無償使用並無依據。

至於已竣工的台中市、員林市、屏潮段鐵路高架化，洪元森解釋，高架化後產生的新生地並不完整，所以運用爭議少，台鐵與地方容易達成共識。像是台中高架化後，市府將新生地規畫為自行車道，台鐵則可將高架橋下空間做為商業多目標運用。

(中時)