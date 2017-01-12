泰南水災36死1失蹤 仍有8省水患未緩
近期受到豪雨影響的泰國南部，是當地30年來最嚴重的洪災，泰國政府統計至今已經有36人死亡1人失蹤，受災12省中仍有8個省水患未緩和。
根據泰文媒體泰叻報報導指出，泰國南部12省的洪災至今只有與馬來西亞相鄰的4個省緩和下來，已經展開復原工作，但自巴蜀省（渡假勝地華欣所在省分）以南的8個省情況依舊，不少村莊仍泡在水中。
泰國政府統計指出，本次泰南水患至今有36人死亡1人失蹤，共12省的119個縣受災，總計在5000餘個村莊40萬戶房屋受到影響，災民達到120萬餘人，另外有近600條道路和逾100座橋梁受損。本次以洛坤省受災最慘重，23個縣共9人死亡。
由於氣象預報顯示，下週仍有一波強降雨，復原工作都要待洪水消退後才能展開，最南的4省已經展開復原重建工作，泰國政府已經全面動員軍方協助救災清理和重建工作。1060112
(中央社)
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