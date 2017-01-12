農漁會選舉將屆 雲林宣言反賄選反暴力
農漁會選舉將屆，各方角力，氣氛詭譎，雲林縣政府與檢警調今天宣言反賄選、反暴力。
第17屆農漁會選任人員及總幹事任期即將屆滿，第18屆農漁會會員代表改選投票，將於2月19日舉行，雲林縣長李進勇、雲林地檢署、調查站、警察局、雲林縣農會等簽署反賄選、反暴力、淨化選風宣言。
現場邀集縣內各農漁會代表，在縣農會大禮堂宣誓反賄選、反暴力、淨化選風，打擊賄選的決心，並解說偵辦涉嫌暴力介入西螺鎮農會選舉、農漁會法及農漁會選舉罷免辦法的相關法令規定。
李進勇表示，端正選風，杜絕賄選，期望透過乾淨、理性、公平的競爭，選舉出優秀的人才來監督農漁會與遴聘優秀的總幹事來經營農漁會，以保障農民權益。
雲林縣政府農業處指出，106年農漁會改選，將於2月19日投票選舉會員代表，鄉鎮市農會、雲林區漁會3月1日至3日召開會員代表大會，選舉理監事及出席上級農漁會代表，3月10日至14日召開理（監）事會，選舉理事長及常務監事，並遴聘總幹事。1060112
(中央社)
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