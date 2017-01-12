一生必去祕魯太陽祭 燒20萬仍吸百人

一生一定要去一次的地方，中南美洲是許多人心目中排行第1名，2017印加帝國太陽祭將於6月登場，半個月的行程吸引上百人報名。

環遊世界，還有哪個地方沒有去過？雄獅旅遊觀察，隨著越來越多國家對台灣開放免簽証，中南美洲成了新崛起的旅遊國度，也名列許多人一生一定要過去的地方。

雄獅旅遊總經理游國珍分析，中南美洲是許多人自我實現的目標之一，近年來旅客年齡層有逐漸下降趨勢，大多落在35歲到45歲的族群，加上祕魯對台開放免簽待遇，也因此成為中南美洲最熱門的地點，去年出團數就佔了一半。

他進一步說明，中南美洲最熱門的旅遊國家除了祕魯，古巴也是潛力股之一，而這些神祕的國度雖然沒有直飛航班，但不少人為了一圓一生一次的夢想，仍願意努力存錢，飛行30個小時前往，相信未來對家庭或是團體也有吸引力。

2017祕魯太陽祭6月登場，雄獅旅遊表示，為滿足旅人探索神秘中南美洲的好奇心，今年首度推出達人帶路走訪秘魯太陽祭行程，安排觀賞古印加帝國年度太陽祭慶典，並深度探索世界文化遺產。

祕魯太陽祭行程14天要價21萬5000元起，不過仍吸引上百人報名參加，行程安排旅客入席觀賞沙塞瓦曼祭壇獻祭，完整參與太陽祭典三階段遊行，並全程安排當地中文導遊及導覽耳機，1月底前報名第2人減1萬5000元。

另外，長榮航空旗下長汎旅運直營門市日前在台北古亭、新竹開幕，業者也推出限量優惠行程，像是草莓季東京迪士尼輕井澤5日、韓國冰釣滑雪5日，指定出發日每人可再折1萬元。1060112

(中央社)