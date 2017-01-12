中共解放軍近來動作多 美軍部署因應

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中國大陸軍方近來在周遭海域動作頻頻，美軍也有所因應，包括航空母艦卡爾文森號駛抵西太平洋，匿蹤戰機F-35進駐日本，先進的E-2D空中預警機則預計2月抵達日本。

根據美軍太平洋司令部（PACOM）發布的消息，隸屬於美國第3艦隊的尼米茲級航空母艦卡爾文森號（USSCarl Vinson）打擊群，已駛離母港聖地牙哥抵達西太平洋。

卡爾文森號打擊群的配置包括，第2艦載機聯隊（CVW 2），提康德羅加級（Ticonderoga-class）導向飛彈巡洋艦項普倫湖號（USS Lake Champlain），勃克級導向飛彈驅逐艦（Burke-class Destroyer）麥可墨菲號（Michael Murphy）與韋恩梅爾號（USS Wayne E. Meyer）等。

此外，隸屬美國陸戰隊的10架F-35B，近日也飛抵日本山口縣岩國陸戰隊航空基地（MCAS Iwakuni），這是美國的F-35B匿蹤戰鬥機首次在海外駐防。

美軍太平洋司令部指出，E2-D「先進鷹眼預警機」（Advanced Hawkeye），今年2月將加入美軍佈署在日本的第5艦載機聯隊（Carrier Air Wing Five, CVW-5）。1060112

(中央社)