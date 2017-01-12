中市府加碼補助 3年汰除二行程機車

我要評比

「加碼補助除舊機‧汰舊換購好時雞」啟動記者會，今日在台中市政府台灣大道市政大樓盛大舉辦！（陳世宗攝）

台中市長林佳龍說，今年加碼補助計畫，中市有2項全國第一、1項首創。（陳世宗攝）

台中市政府環保局12日宣布加碼7100萬元，補助市民汰換二行程機車及新購電動二輪車，並推動全面線上申請，簡化行政作業，加速撥款效率。市長林佳龍說，各項補助金額更創下2項全國第一、1項全國首創，預計3年內，將台中二行程機車完全淘汰，讓空氣品質愈來愈好。

「加碼補助除舊機汰舊換購好時雞」啟動記者會，今日在台中市政府台灣大道市政大樓盛大舉辦！包括台中市四大機車公會，及巨大機械工業公司、睿能創意營銷公司、三陽車業、光陽車業、中華汽車電動二輪車公司等五大知名業者皆共襄盛舉。

林佳龍表示，台中市去年總計已汰除4萬322輛二行程機車，今年新春期間送給市民「新春大紅包」，再加碼7100萬元擴大補助汰換電動機車，預計可淘汰3萬5000輛；感謝企業界共同參與加碼補助，盼3年內將二行程機車完全淘汰。

林佳龍說，今年加碼補助計畫，中市有2項全國第一、1項首創。包含市民汰舊換購電動機車每人加碼1萬5000元，金額六都最高；中低收入戶汰舊換購電動二輪車加碼補助2萬6800元，金額全國最高；市民汰舊換購自行車，加碼補助3000元全國首創。

環保局長白智榮指出，二行程機車屬早期生產機車，引擎室中汽油混添機油燃燒，二行程機車汙染遠大於四行程機車與一般汽車；其中碳氫化合物（HC）汙染量，二行程機車平均檢驗結果為四行程機車的17倍，純淘汰二行程機車獎勵金也加碼1500元，歡迎市民踴躍申請！

市府已規劃在台中州廳設置為「為民服務櫃台」，提供市民相關補助諮詢及行政協助，以期達成簡政便民目的，相關補助資訊也公告於「台中ㄅㄨㄅㄨ網」，歡迎市民踴躍申請補助。

(中時)