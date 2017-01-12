葉金川辭職控遭政院打壓 徐國勇：不要有被害妄想症
血液基金會董事長葉金川今天宣布辭職，並指受到行政院政治壓力。對此，行政院發言人徐國勇今天下午也出面召開記者會表示，葉金川對台灣的貢獻政府予肯定，辭職聲明提到行政院打壓，他很明確嚴肅地向全國民眾和葉金川說，行政院從來沒有打壓過他，不要有被害妄想症，對葉的說法感到遺憾。
徐強調，根據《鏡周刊》報導，有人認為血液基金會屬於不當黨產向黨產會檢舉，但黨產會是獨立行使機關，行政院不會指使委員會，當有人檢舉必須調查，但政院不會去干涉，且黨產會對外聲明，血液基金會是否為黨產，不是優先調查項目。徐強調，葉金川辭職是他個人與血液基金會間的行為，跟行政院無關，而捐血的公益事業，不應扯上政黨立場。
徐國勇批評說，葉金川曾當過部會首長，對政府機關運作方式非常明暸，不應該直接揣測迫害幻想方式說政院打壓他。他說葉金川指衛福部4位董事有1人line給他說，要他先辭職避鋒頭，葉就把那人公布。徐說，血液基金會業務主管機關是衛福部，行政主管機關是內政部，為何無緣無故砲打行政院，他拜託葉金川不要有妄想症。
徐國勇並拿出自己在獅子會時呼籲大家捐血的照片，強調公益事件不該有分政黨立場，血液基金會長期對台灣社會貢獻有目共睹，捐血是對社會公益行為的肯定跟參與，呼籲國人不要因周刊報導，影響國人捐血，呼籲全國年輕人，寒假是捐血的冷淡期，不要因為此事件影響對捐血的熱情，影響醫療用血的補充量。
根據《鏡周刊》報導，有人認為血液基金會屬於不當黨產，徐說，黨產會是獨立行使機關，行政院不會指使委員會，當有人檢舉，必須調查，但政院不會去干涉，且黨產會對外聲明，血液基金會是否為黨產，不是優先調查項目。徐強調，葉金川辭職是他個人與血液基金會間的行為，跟行政院無關，徐說，針對捐血的公益事業，不應扯上政黨立場。
(工商)
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