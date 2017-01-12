大江購物中心明起消費滿4,500送400
農曆春節將屆，中壢大江國際購物中心，明 (13)日至28日農曆初一消費滿4,500元送現金券400元，若保留現金券在29日至2月7日使用，立即升值為500元，爭食民眾過年採購大餅。
大江國際購物中心表示，為迎接新春購物旺季，可預見各大百貨零售業勢必加碼促銷，大江為贏得先機搶攻消費者荷包，化妝品、香氛內衣店櫃更自明日起降低促銷門檻，消費滿3,000元就送350元現金券。
大江國際企劃部襄理楊若琳說：「十足抵用的現金券一向深受消費者歡迎，這波另與13家銀行聯合推出刷卡滿額禮，現金券搭配多重優惠的回饋率最高可達17.5％。」加上正舉辦耶誕樂活熊嘉年華、館內SBC影城適時擴充為最台最大開幕並抽獎、14日就有汽車家電1元競標及全年停車免費利器，相信會受到消費者青睞。
大江指出，國際美妝保養品牌、百貨周年慶銷售常勝軍雅詩蘭黛 (ESTEE LAUDER ESTEE LAUDER)及集團倩碧首度以全新概念快閃店進駐，雅詩蘭黛還特別推出各世代暢銷優惠現量組合，也聯手也大手筆祭出雙重送，除持有中壢大江Chapi集點卡消費滿1,800元送100元E現金，結帳滿3,000元現抵300元、5,000元為500元、8,000元再加碼至1,000元，最高回饋率直逼14％。
(工商)
關鍵字：大江
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