賴在家洗碗沒問題 陳妍希「尊重」兒子未來選擇

陳妍希談兒子的未來，表示即便小星星選擇在家洗碗，她也尊重。(翻攝自陳妍希facebook)

陳妍希去年12月中生下兒子「小星星」。(中時資料照片)

女星陳妍希因演出《神鵰俠侶》與中國男星陳曉陷入愛河，去年夏天結為連理，並雙喜臨門宣布懷孕，寶貝兒子趕在年前出生，小名「小星星」，新手媽媽立即曬了「一家三手照」報平安，也開心宣告三口之家圓滿成立，而她今天再曬親子牽手照，承諾未來無論孩子想做什麼，都會尊重他的選擇。

清純女神陳妍希年前升格當媽，樂得停工天天陪伴小寶貝，她愛小星星之深，日前曾表示過去天天洗頭，但坐月子期間竟忍得了10天不洗也心甘情願，都因為有了老公兒子後是「生活中得來不易的小幸福」。

今天她再曬牽著兒子嫩嫩小手的照片，難得感性，早早談到孩子的未來，表示：「我們承諾永遠相愛，並且永遠尊重。無論你以後是想拯救世界，還是幫咱們家洗碗」，對孩子滿滿的愛溢於言表，有網友提出完美的解決方案，那就是「邊拯救世界邊洗碗」，並好奇「小星星」要取什麼名字。

(中時電子報)