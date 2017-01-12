印尼國會副議長敦促台灣保護移工

在台灣漁船工作的印尼漁工蘇布里楊多疑似遭虐致死案，引發各界關注。印尼人民協商會議（上議院）副議長希達雅敦促台灣照顧並保護在台的印尼移工。

印尼「時代報」（Tempo）報導，由於有若干違反人權及不人道的移工受虐案例發生，特別是在漁業領域，希達雅（Hidayat Nur Wahid）9日會見中華民國駐印尼代表陳忠時，表達上述關切。陳忠則承諾會緊盯相關案件的後續發展，並將訊息傳達給台灣政府。

印尼政府相當關注在台移工、特別是漁工的處境。43歲的印尼漁工蘇布里楊多（Supriyanto）去年8月25日深夜在台灣遠洋漁船上過世，生前疑似遭到虐待。屏東地檢署調查後，全案在去年11月以病死簽結。

印尼勞動部海外勞工安置及保護局局長蘇維斯（Soes Hindarno）日前表示，受到蘇布里楊多案件的影響，勞動部與印尼海洋暨漁業部進行跨部門合作，將訂定海上合作相關的法令，提升對赴海外工作印尼漁工的保護。

勞動部也傳喚仲介蘇布里楊多去台灣工作的仲介公司，確認仲介公司對蘇布里楊多家屬提出的要求及後續事宜的處理狀況。

此外，希達雅也對台印尼友好關係表示肯定。他說，台灣和印尼在貿易、農業及教育等領域上多所合作，像是教育方面，台灣政府提供許多學士或碩士學位的獎學金名額給印尼學生。

陳忠也向希達雅闡述，台灣在外交政策上希望能拓展與印尼關係，印尼是亞洲重要國家，台灣與印尼不只在經濟事務上，在社會文化上也要拓展關係。1060112

(中央社)