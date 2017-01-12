港政務司長請辭 預料將參選特首

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香港行政長官（特首）梁振英今天證實收到政務司長林鄭月娥的辭呈，並已呈交北京中央政府。

特首辦公室宣布，林鄭月娥自明天休假，期間由勞工及福利局長張建宗代理政務司長職務。

一般相信，林鄭月娥請辭是要準備參選下屆特首，但在宣布參選前，其請辭必須先獲得北京方面批准。

星島日報今天報導，林鄭月娥是北京方面唯一支持的特首人選。1060112

(中央社)