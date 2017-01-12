印度本土語言市場大 許多企業積極切入

在印度一線城市和英語消費者市場逐漸飽和之下，印度2、3線城市和本土語言市場開發潛力巨大，包括台商在內多家網路和智慧型手機業者，都開始準備印度本土語言界面與服務。

印度Quartz網站報導，印度約有12.5億人口，但只有10%到20%的印度人能說英語（不超過3億人），也就是說有約10億印度人口使用當地語言。

為此，印度印度電子資訊技術部（Ministry of Electronics and Information Technology）於2015年宣布一項從今年7月1日起強制執行的政策，要印度所有手機廠商至少要在產品中增加一項除英語和印地語（Hindi）以外的印度當地語言，選擇範圍可以是印度民眾最常使用的近20種當地語言。

印度政府上述政策，用意在清除民眾使用智慧型手機的語言障礙，加速智慧型手機普及，以便讓更多農村擁有數位生活。

華碩（Asus）印度分公司人員告訴中央社，華碩早就在印度銷售的智慧型手機「ZenUI」鍵盤輸入法中內建印地語和淡米爾語，如果還需要其他印度本土語言，還可以透過鍵盤介面選項下載安裝。

印度當地也有「Tech2touch」等網路媒體，教導如何在華碩手機安裝其他印度本土語言。

印度本土電子商務公司Snapdeal也在2015年推出本土語言的手機應用程式（App），Snapdeal的聯合創始人班薩爾（Rohit Bansal）說，印度使用本土語言的的網友很快就會超過英語網友，本土語言市場對Snapdeal來說是非常重要的市場。

印度本土最大網路叫車服務公司Ola提供給司機的手機中，同樣也預裝本土語言，讓司機不會英語也能使用本土語言操作手機。1060112

(中央社)