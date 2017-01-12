慈濟冬令發福慧袋 邀弱勢家庭同桌圍爐
歲末年終之際，慈濟基金會今天表示，全台將舉辦43場冬令發放暨歲末圍爐活動，發放逾2.5萬份「福慧袋」，傳遞對照顧戶的關懷，鼓勵弱勢家庭走出人生低潮。
慈濟基金會表示，自1969年在花蓮辦理第一次冬令發放後，每年歲末年終之時，都發放米糧、生活費，並添購棉被、衣服等物資，同時準備豐盛的素宴，與照顧戶共同圍爐團圓，圍爐後還提供裝滿年節用品及冬令物資的「福慧袋」 。
除了冬令發放外，慈濟也規劃「健康諮詢區」，由慈濟人醫會醫護人員提供義診服務，細心呵護照顧戶的身心健康，「義剪區」則邀請專業美髮師提供義剪、洗髮、義燙等服務，為照顧戶整理門面，另外還有「靜思好話區」，由慈濟志工現場揮毫寫春聯，「淨斯資糧區」則是蔬食創意料理，推廣人人素食、減碳救地球。
慈濟基金會指出，今年將在全台各地舉辦43場「冬令發放暨歲末圍爐活動」，發放逾2萬5000份「福慧袋」，包括蔬食麵、福慧湯品等共計14項物資，都是應節物品及民生必需品，希望藉由生活物資發放，傳遞慈濟人對照顧戶的關懷，讓弱勢家庭感受暖陽般的人情，勇敢走出人生低潮。1060112
(中央社)
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