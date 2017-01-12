台駐奈代表處遭摘牌 陸重彈一中舊調

中國大陸外交部發言人陸慷今天說，聖多美普林西比與大陸復交、奈及利亞要求台灣駐奈代表處「摘牌更名」，都是基於「一個中國」原則做出「正確的政治判斷」。

被問及大陸是否希望其他邦交國跟進奈及利亞，陸慷說，堅持「一中」原則是大陸與世界上所有國家發展關係的重要政治前提，「如果有不符合這一原則的情況，當然是應該立刻做出毫無保留的更正」。

大陸外交部下午舉行例行記者會。有陸媒提問時說，繼聖多美與大陸復交，奈及利亞要求台灣駐奈代表處「摘牌更名、遷出首都」，有評論認為是大陸再次打壓台灣國際空間，以此要求陸慷評論。

陸慷重申：「世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。」

他表示，聖多美普林西比、奈及利亞等國最近基於「一中」原則做出了「正確的政治判斷」，「為增進中國同有關國家政治互信、互利合作和人民福祉，提供了堅實的政治基礎」。

陸慷說：「我相信這符合有關國家人民的根本利益，也符合聯合國憲章的宗旨和原則，更符合國際社會早已經形成的『一個中國』的共識和世界大勢。」

中華民國外交部發言人王珮玲上午在記者會表示，中華民國和奈及利亞從未建立外交關係，奈國政府卻配合中國大陸舉行記者會，宣稱基於「一個中國」不再承認台灣是一個國家，並終止與台灣的外交關係，企圖混淆國際視聽。

外交部對奈及利亞政府上述無理行徑表達嚴正抗議與譴責。至於奈國要求台灣駐奈經貿辦事處從首都阿布加遷往第一大城拉哥斯，外交部呼籲奈及利亞保留後續協商空間。1060112

(中央社)