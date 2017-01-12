海巡巡護7號 赴沖之鳥海域巡護

我要評比

海巡署表示，所屬的「巡護7號」實施整補後在下午啟航，執行為期15天的106年度第1航次中西太平洋公海巡護任務，並以沖之鳥海域為重點區域。

海巡署表示，昨日接獲農委會漁業署漁船緊急通報單指稱，國籍漁船在沖之鳥海域作業，日本海上保安廳將前往執法。海巡署獲報後立即指派「巡護7號」實施整補，在下午啟航，執行為期15天的106年度第1航次中西太平洋公海巡護任務，並以沖之鳥海域為重點區域。

海巡署表示，為維護漁民作業權益，將持續與外交部及漁業署保持密切聯繫，掌握日方作為及台灣漁船動態，後續將視該海域情勢發展及台灣漁船作業情形，彈性調整巡護勤務，確保漁民作業安全。

海巡署強調，政府護漁決心堅定，護漁行動絕不打折扣，「沖之鳥」不得做為主張兩百浬專屬經濟海域之基點，是政府的一貫立場，政府對於維護漁民權益的立場不會改變。1060112

(中央社)