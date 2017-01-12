綠蠵龜迷航游進電廠 短暫作客後野放
保育類綠蠵龜現身台電苗栗通霄發電廠。一隻長約52公分的綠蠵龜，疑因迷航順著電廠設於外海的取水口管道進入廠區，成為51年來首位嬌客，經評估健康狀況後順利野放回大海。
台電通霄發電廠人員上午巡廠時，發現取水槽平台上竟有隻活生生的海龜，由於龜殼已相當乾燥，擔心牠嚴重脫水，立即將牠抬出移置在一個裝有海水的塑膠桶中，並通報縣府農業處到場協處。
苗栗縣政府農業處自然生態保育科長劉猷士及技士黃森明到場後，初步鑑別海龜為保育類綠蠵龜，總長約52公分，所幸健康狀況大致良好，也未發現明顯外傷，一接觸到海水仍顯得有活力。
黃森明指出，廠區取水槽內並未發現綠蠵龜食物來源，推估應是在迴游時迷航，透過自然潮差順著潮水，誤闖進電廠取海水散熱的取水口管道，從外海一路游過1.4公里進入廠區。
這是通霄電廠建廠51年來首次有綠蠵龜現蹤，經評估後由保育人員與通霄電廠下午合力將綠蠵龜送回海邊野放，當牠奮力游向大海時，電廠人員熱情高喊「加油」；縣府也籲請電廠加強巡查廠區與外海連接通道，一旦發現有誤闖生物，可即時照應救護。1060112
(中央社)
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